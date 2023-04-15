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Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı başladı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:16
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Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı
Van

Yasakla beraber balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü'nde balık avlayamayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yasağın başlamasıyla iskelelere demir atan balıkçı teknelerini denetledi, balıkçıları av yasağıyla ilgili bilgilendirdi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, endemik tür olan inci kefali için uygulanan av yasağının başladığını söyledi.

Kaçak avcılıkla mücadele etmek için hazırlıkların tamamlandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 12 araç kiralanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Bu araçlarla kaçak avcılarla mücadele edilecek. Sahada görev yapacak tüm personele eğitim verdik. Kaçak avcılarla mücadele etme konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Van Gölü çevresinde 11 okulda yaklaşık 1100 öğrenciye inci kefali temalı eğitimler verildi."

Demir, 15 Nisan-15 Temmuz arasında kaçak avcılık yaptığı tespit edilenler hakkında idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

Balıkçı Ümit Teran da bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Lütfen yasak döneminde balık almayalım. Tüketilmemesine dikkat edilmeli. Bu balığı korumanın faydasını çok görüyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde balığın boyu büyüdü ve ballık bolluğu yaşanıyor. Kimse avlamasın ki gelecek nesiller de bu balığı görebilsin. Bu nedenle avlamayalım, avlayanları uyaralım." diye konuştu.

Balıkçı Celal Canpolat ise "Av yasağı başladı. Bu süreçte teknelerimizi limana çektik. 90 gün boyunca bakımlarını yapacağız. ava çıkmayacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VangölüIncikefalAvyasağı
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