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Van'da 1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Erciş ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

16 Nisan 2023 Pazar 11:50
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Van'da 1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe köyü kırsalında İHA ile yürütülen keşif/gözetleme faaliyetiyle 2 terörist tespit edildi.

PKK/KCK terör örgüt mensuplarının bulunduğu ikamete bu sabah Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilenlerin birinin İçişleri Bakanlığınca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan "Hejar Ronya Serhat" kod adlı Sevilay Akyıldırım olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız... Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörrist
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