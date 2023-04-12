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Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 09:52
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Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı
Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

5 suç örgütü üyesiyle birlikte yakalandı

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da 5 suç örgütü üyesiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çetinkaya, düzenlenen operasyonda, 5 suç örgütü üyesiyle Sarıyer'de saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyete getirildi

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer'de yanındakilerle birlikte yakalanan Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Çetinkaya ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Urfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Örgüt üyelerinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında ele geçirilen silah ve dokümanlar da incelenmek üzere emniyet binasına getirildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuKırmızı Bülten
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