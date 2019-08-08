Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret

İSTANBUL - Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı Türkiye – Ukrayna Ekonomik İş Birliği Forumu’nun ardından saat 12.00 sıralarında Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve beraberindeki heyeti Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos’a bir demet çiçek takdim etti. Bartholomeos’un makamındaki görüşme basına kapalı 1,5 saat sürdü. Ardından kameralar karşısında tokalaşan ikili kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ziyaretin asıl amacının tanışma mahiyetinde olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne "Otosefallik" (bağımsızlık) kazandıran "Tomos" adlı kararnameyi imzalamalarından ve desteklerinden ötürü patrikhane ve yönetimine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca kilisenin bağımsızlığını korumak için de çalışacağını kaydetti.

KİLİSEDE DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile patrikhanede öğle yemeği yedikten sonra, yine patrikhane içinde bulunan Aya Nikola Kilisesi’ne geçti. Zelenskiy’e burada Bartholomeos ve kalabalık bir heyet de eşlik etti. Öncesinde mum yakan Zelenskiy daha sonra dua etti. Kilise ziyaretinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı, Partikhane’den ayrıldı. Yaklaşık 3 saatlik ziyaretin ardından Bartholomeos, Zelenskiy’i kapıya kadar yolcu etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı aracına bindiği sırada bir Rus kadın gazeteci Zelenskiy’e soru sormak istedi. Soru almayacağını ifade eden Zelenskiy, aracına binerek patrikhaneden ayrıldı.