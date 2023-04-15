Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı

Kahramanmaraş

Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Türkoğlu ilçesinde, hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde mahallelere ilk etapta yapılacak 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı 310 afet evinden 5'inin kaba inşaatı tamamlandı.

Evlerde izolasyon ve çatı döşeme işlerine geçildi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakan yardımcılarının bizzat bölgeye gelerek yer tespiti yaptığını ve ilk etapta 310 evden oluşan proje hazırlandığını dile getiren Okumuş, şöyle konuştu:

"Kısa süre içerisinde inşaatlarına başlandı. Ova bölgelerindeki 15 köyümüzün planlaması yapıldı. Yaklaşık 1,5 ay önce köy evlerinin, kır evlerinin inşaatı başlamıştı. Bir hafta sonra, bayramda ilk 5 köy evi teslim edilecek. Yani depremden sonra 3 ay gibi kısa süre sonra depremzedelerimiz bu evlere geçmiş olacak."

Yapılan evlerin 3 oda ve 1 salondan oluştuğunu anlatan Okumuş, "Bayramda ilk bitirilenler teslimi yapılacak. 5-6 aya kadar da tamamını teslim etmeyi hedefliyoruz. Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde toparlanıp vatandaşı kalıcı konutlara geçiren başka bir ülke yoktur. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bu konuda güçlü. İnşallah kısa zamanda 7200 depremzedemiz kalıcı konutlarına yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.