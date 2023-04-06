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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yarın yapacağımız toplantıyla izlenimlerini, yapacaklarımızı konuşacağız." dedi.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:04
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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Ankara

Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin üçüncü toplantısı, yarın İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Gaziantep'te Bakan Kurum'un başkanlığında düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin üçüncü toplantısının tarihi belli oldu.

Yarın saat 15.00'te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütecek.

Deprem dışında yangın, sel, heyelan, iklim kriziyle mücadele politikalarının belirlenmesinde de aktif rol oynayacak kurulda, inşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenler yer alıyor.

Kurulun üçüncü toplantısında şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Türkiye'nin direncini afetlere karşı artırma hedefiyle 360 derecelik bütüncül bir yöntemle kurgulanan modelle ilgili uygulamaya konacak kararlar toplantının sonunda açıklanacak.

"Yarın yapacağımız toplantıyla yapacaklarımızı konuşacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, her türlü afete yönelik alınan tedbirlerin bilimin ışığında ve bilim insanlarının önderliğinde alındığını belirtti.

Kriz yönetim planını bilim insanlarıyla hazırladıklarını bildiren Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modeli tüm bu yönleriyle, büyük ülke Türkiye'ye yakışan, 360 derece düşünülmüş, halkımıza güven verecek dev bir projedir. Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yarın yapacağımız toplantıyla izlenimlerini, yapacaklarımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUlusalriskİstanbul
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