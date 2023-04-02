Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, mega projelerin de aralarında olduğu birçok açılışa imza atacaklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getirerek, söz konusu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı olduğunu belirtti.

Söz konusu hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate inecek."

"1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle buluşacak"

Proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın da hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizdi.

Toplam uzunlukları 66 kilometre olan 49 tünel ile 27,2 kilometre olan 49 viyadük inşa ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Projenin en uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Ankara-Elmadağ'da 88,6 metre ile Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü inşa ettik. Bu viyadük, Türkiye'de Hareketli Kalıp (MSS) yöntemiyle ve 90 metre ile en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür. Ayrıca, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık." diye konuştu.

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattını 2 yılda test sürüşüne hazır hale getirdik"

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete almak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi yapılan hattın, İBB tarafından bitirilemeyince, 22 Mayıs 2020'de, Bakanlık tarafından devralındığını anımsattı.

Devralındığında fiziki ilerlemenin yüzde 5 seviyesinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, devirden 2 yıl gibi kısa sürede hattın test sürüşüne hazır hale geldiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hatta Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent olmak üzere toplam 4 istasyonun bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlarla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile buluşturacağız. Ayrıca, diğer toplu taşıma modlarıyla hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metroyla ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.”

"Zigana Tüneli ile seyahat süresi kısalacak"

Bakan Karaismailoğlu, vizyon projeler arasında yer alan İpek yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla ulaşımın daha kaliteli, hızlı ve güvenli hale geleceğini dile getirdi.

Tünelin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bu güzergahta inşa edildiğini anlatan Karaismailoğlu, "14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli Projesi’nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 15,1 kilometreye ulaşıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile yapıldı. Zigana Tüneli, aynı zamanda ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu." dedi.

Mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 virajın ortadan kaldırıldığını, yolun 8 kilometre kısaldığını belirten Karaismailoğlu, "Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika kısaltıldı. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildi." diye konuştu.

Yeni Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldığının altını çizen Karaismailoğlu, projenin Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini vurguladı.

"AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda test sürüşlerinde sona yaklaştık"

Sadece İstanbul'da değil ülke genelinde raylı sistem yatırımlarının sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, Ankara'da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'yla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını söyledi.

Karaismailoğlu, hattın günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro aracı alımının da Bakanlık tarafından yapıldığının altını çizdi.

Hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini artırdık. Hat üzerindeki tüm imalatları tamamladık. Test ve devreye alma işlerinde ise sona yaklaştık. Metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.