Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi sektöre donanımlı elemanlar yetiştiriyor

Balıkesir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak çalışmasıyla TÜMAD Madencilik tarafından yapılarak bakanlığa teslim edilen Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 200 öğrenci eğitim görüyor.

Anadolu Meslek, Anadolu Teknik ve Uluslararası Öğrenci Programı dallarında eğitim sunulan okulda, öğrenciler teorik derslerinin yanı sıra maden, fizik, kimya-biyoloji ve VR laboratuvarlarında pratik yapıyor.

Eylül 2020'de eğitime başlayan lise ile Dumlupınar Üniversitesi, Portekiz'in Porto Üniversitesi ve Polonya'nın AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan 250 bin avro bütçeli "Yer Bilimleri Eğitim ve Madencilik için Holografik Entegrasyonu Projesi", Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından fonlanan Polonya Ulusal Ajansınca kabul edildi. Projenin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 51. AR-GE Merkezi olarak oluşturulan okulda şu ana kadar kaya tuzundan katkısız sofra tuzu üretimi, bentonit ile hazırlanan nem alıcı tabletlerle poşet imalatı yapıldı, VR gözlükleriyle simülasyon ortamı tasarımı ve maden ocaklarında altın üretiminde kullanılan suyun geri kazanılmasıyla ilgili tasarım hazırlandı.

TÜMAD madencilik işletmesinden alanında uzman eğitimciler tarafından belirli programlarla eğitimlerin verildiği okul, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde yabancı öğrenci alımına da başlayacak.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, madencilik alanında kabul gören "Digi Rescuieme Arama Kurtarma Eğitiminin Sanal Ortamda Verilmesi" adlı proje de Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi koordinatörlüğünde devam ederken, proje kapsamında bu yıl eğitimlere başlanacak.

Öğrencilerin "Metaverse" sınıfında 3 boyutlu simülasyonlarla maden sahasındaymış gibi çalıştığı okul, ilk mezunlarını gelecek yıl verecek.

"Akademisyenler gelip okuldaki laboratuvarlarda etkinlikler yapacak"

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin ortaöğretim düzeyinde güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Tatlı, okulun, yurt ihtiyacının da giderilmesiyle daha güçlü bir hale geleceğini dile getirdi.

Okulun hem ulusal hem de uluslararası işbirliklerinde yerini aldığını vurgulayan Tatlı, şöyle konuştu:

"Dumlupınar Üniversitesi ve Avrupa'dan birkaç üniversiteyle birlikte projemiz mevcut. Avrupa'daki üniversitelerden ve Dumlupınar Üniversitesinden akademisyenler gelip okuldaki laboratuvarlarda etkinlikler yapacaklar, bunun okulumuza da ciddi katkıları olacaktır. Türkiye madencilik konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Balıkesir de bu anlamda çok zengin bir il. Farklı şirketlere ait maden ocakları var, bor açısından da yer altı zenginliğine sahibiz. Borla alakalı çok ciddi gelişmeler var, yer altı madenciliğinin işlenmesiyle alakalı çok ciddi atılımlar var. Tüm bunların teknik altyapısını inşallah okulumuzdaki çocuklarımız oluşturacaklar. Çocuklarımız gelecekte bu sektörde baş aktör olarak rol alacaklar."

Okul müdürü Ali Uslu da maden sektörünün tarımla birlikte ilerleyen süreçte çok önemli bir yerde bulunacağını ifade ederek, öğrencilerin maden sektöründe yer alarak hem ekonomik hem de sosyal olarak kendilerine refah ortamı yaratabileceklerini belirtti.

Maden Teknolojisi Öğretmeni Muhammet İliş ise öğrencilerin derslerde gördüğü teorik eğitimleri maden laboratuvarında pekiştirdiklerini anlattı. İliş, öğrencilerin laboratuvardaki cihazları kullanarak mezun olduklarında sektördeki cihazları rahatlıkla kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Fatih Mehmet Avcu da madencilik sektörüne ilgisi olduğu için bu okulu tercih ettiğini dile getirdi. Avcu, laboratuvarların eğitimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

11. sınıf öğrencilerinden Ayşe Melek Altındağ da iş imkanının çok olduğunu öğrendiği için lisesini tercih ettiğini belirtti. İvrindi'de de madenciliğin geliştiğini anlatan Altındağ, "Sektörle ilgili öğrenmemiz gereken birçok şeyi burada görüyoruz. Bir maden ocağına gittiğimizde ne yapacağımızı bilerek yetişiyoruz. Liseyi bitirdikten sonra maden mühendisliği okuyup mühendis olmayı düşünüyorum." dedi.