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Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,4 milyar lira ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:59
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Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,4 milyar lira ödeme yapılacak
Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının başlangıcı olan 2022 Temmuz'dan 2023 mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Çocuk Desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı'ndan toplam 3,4 milyon hanenin faydalandığını belirten Yanık, hanelerin gelirlerine göre aylık 850 lira ile 1250 lira tutarlarında ödeme yapıldığını aktardı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar lira aile desteği ve 1 milyar lira çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar lira ödeme yapacaklarını, bu süreçte destek verdikleri çocuk sayısının ise 6 milyona ulaştığını belirtti.

Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini, programa, Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini ifade etti.

Destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yaptıklarını hatırlatan Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 lira ile 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 lira kadar da Elektrik Tüketim Desteği sağlıyoruz." bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAiledestek
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