Türk Yıldızları'ndan "Hız limitini aşma, hayattan hızla uçma" mesajı

Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015-2021 yılları arasında trafik kazaları sonucunda 44 bin 633 kişinin yaşamını yitirmesi, yaklaşık 2 milyon kişinin yaralanması verilerinden hareketle, aşırı hızla mücadele ve kara yolu güvenliğine dikkati çekmek amacıyla kamu spotu hazırlandı.

İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığının desteği, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları" ekibinin katılımıyla hazırlanan ve televizyon kanalları ile dijital mecralarda yayımlanacak kamu spotunda ses hızını aşan uçaklarla gösteri uçuşları yapan Türk Yıldızları pilotları, kara yolunda yasal hız sınırlarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

"Hızı yüzde 5 düşürmek, ölümlü kazaları yüzde 30 azaltıyor"

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, "Hız limitini aşma, hayattan hızla uçma" sloganıyla hazırladıkları kampanyaya Türk Yıldızları'nın verdiği desteğinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Aşırı hızın trafik kazalarının en önemli nedenlerinden olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Son 6 yılda trafik kazalarında ölen insan sayısı, Beşiktaş Stadyumu'nun kapasitesinden fazla. Kazalar sonucu sevdiğini kaybetmenin acısını yaşayan kişi sayısını ise bilmiyoruz. Hızı yüzde 5 düşürmek, ölümlü kazaları yüzde 30 azaltıyor. Sürücü ve yolcular için 90 kilometre hızla kaza yapmak, bir binanın onuncu katından düşmeye denk. Aşırı hız, yalnızca sürücünün ve diğer sürücülerin değil, kaza risklerine karşı daha savunmasız olan yayaların ve bisikletlilerin hayatını da tehlikeye atıyor. 80 kilometre hızla giden aracın çarptığı yayanın hayatta kalma ihtimali neredeyse yok. Sosyal medyanın da etkisiyle aşırı hız yapmak ve bunun videosunu paylaşmak ne yazık ki övünülecek bir eyleme dönüştü. Trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların bir numaralı nedeni olan aşırı hız konusunda farkındalık oluşturmak için TV ve dijital kanallarda yayınlanacak bir kamu spotuna imza attık."