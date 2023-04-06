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Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak

Türk Polis Teşkilatı, Kahramanmaraş merkezli depremler ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle kuruluşunun 178'inci yıl dönümünü sade ve mütevazı bir şekilde kutlayacak.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:18
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Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak
Ankara

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlamaları ülke genelinde, 10-14 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle yapılacak.

Etkinlikler, Kahramanmaraş merkezli depremler ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle sade ve mütevazı bir şekilde düzenlenecek.

Bu kapsamda, hizmet binaları ve polis araçları Türk bayrağı, flama ve Atatürk resimleriyle donatılacak. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Polis şehitliklerinde tören düzenlenerek Cebeci, Karşıyaka ve Gölbaşı polis şehitliklerine ziyaret gerçekleştirilecek. Aynı gün Hacı Bayram Veli Camii'nde mevlit okunacak, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde iftar programı düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda da 14 Nisan'da şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine yönelik iftar programı yapılması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolisteşkilatıKutlama
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