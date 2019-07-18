Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100593
ALTIN
260.329
DOLAR
5.6920
STERLİN
7.1031
EURO
6.3879
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Ay ışığında sinema günleri
Ay ışığında sinema günleri
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti

Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti

Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
27 Okunma
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti

İSTANBUL- Bir süredir kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, sabah saat 06.30’da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazetemizin muhabirlerinden Elif Hayvalı'nın yazarlık hocası olan Tucer Cücenoğlu tiyatromuzun önemli değerlerinden biridir.  

Hocasının vafatını öğrenen Hayvalı, sosyal medya hesabında birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte şu sözleri paylaştı; "Türk tiyatrosu en değerli en önemli kalemini kaybetti. Yazarlık hocam Tuncer Cücenoğlu‘nun vefat haberini aldım. Kıymetli, değerli insan güzel eğitimci iyi ki vardınız. Sizi hep o güzel öğütlerinizle hatırlayacağım..."

Haber: Gurur Akosman

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.07.2019 07:15
Anahtar Kelimeler:
Devlet TiyatrolarıMatruşkaTürk Tiyatrosu En Değerli En önemli Kalemini KaybettiElif HayvalıYazarlık HocasıTuncer Cücenoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S-400'lerin teslimatı başladı!
S-400'lerin teslimatı başladı!
MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı
MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı
Erdoğan: Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok güçlü destek verecek
Erdoğan: Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok güçlü destek verecek
Suriye sınırında S-400 hazırlığı
Suriye sınırında S-400 hazırlığı
Erdoğan: Avrupa’dan gereken desteği göremedik
Erdoğan: Avrupa’dan gereken desteği göremedik
Başdanışman Aybet'ten S-400 değerlendirmesi: Gri alanlar var
Başdanışman Aybet'ten S-400 değerlendirmesi: Gri alanlar var
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
LİBYA’DA NELER OLDU?
LİBYA’DA NELER OLDU?
TCG Gür (S-357) Denizaltısı Girne Limanı’na demirledi
TCG Gür (S-357) Denizaltısı Girne Limanı’na demirledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans