Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti

İSTANBUL- Bir süredir kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, sabah saat 06.30’da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazetemizin muhabirlerinden Elif Hayvalı'nın yazarlık hocası olan Tucer Cücenoğlu tiyatromuzun önemli değerlerinden biridir.

Hocasının vafatını öğrenen Hayvalı, sosyal medya hesabında birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte şu sözleri paylaştı; " Türk tiyatrosu en değerli en önemli kalemini kaybetti. Yazarlık hocam Tuncer Cücenoğlu‘nun vefat haberini aldım. Kıymetli, değerli insan güzel eğitimci iyi ki vardınız. Sizi hep o güzel öğütlerinizle hatırlayacağım..."

Haber: Gurur Akosman