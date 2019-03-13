Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101578
ALTIN
229.561
DOLAR
5.4592
STERLİN
7.1890
EURO
6.1688
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı
Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek...
Windows 10'da yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı
Windows 10'da yeni bir güvenlik...
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

TSK ve Rus askerinden Tel Rıfat'ta ortak devriye hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'de özgürleştirilen bölgeler ile terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Rıfat arasındaki hatta Mehmetçik ile Rus askerleri ortak devriye faaliyetine hazırlanıyor.

TSK ve Rus askerinden Tel Rıfat'ta ortak devriye hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'de özgürleştirilen bölgeler ile terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Rıfat arasındaki hatta Mehmetçik ile Rus askerleri ortak devriye faaliyetine hazırlanıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:32
0 Okunma
TSK ve Rus askerinden Tel Rıfat'ta ortak devriye hazırlığı

SURİYE - İç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak adlandırılan Fırat'ın batısındaki Cerablus ile İdlib arasındaki bölge, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırıldı. 4 bin kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlenmesi ve yeniden inşasının ardından 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere, yüz binlerce Suriyeli sahip olduğu topraklara yeniden dönerek yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Türkiye, Suriyeli sivillerin güvenle yaşamını sürdürmesi ve ülkelerine dönüşlerinin hız kazanması amacıyla Fırat'ın doğusu ile terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat ve Menbiç'e yönelik askeri harekât olabileceğine dönük sinyaller verdi. Bu sinyallerin ardından Menbiç bölgesinde TSK ve ABD askerleri ilk olarak ortak, daha sonra bağımsız devriye faaliyetleri ile görev yapmaya başladı. Aynı süreçte TSK ile Rus kuvvetleri, gerginliğin sürdüğü İdlib kentinde de benzer şekilde çatışmasızlığın sürmesi amacıyla devriye faaliyetlerine devam etti.

AZEZ'DE TOPLANTILAR YAPILDI

Ortak ve bağımsız devriyeler ile amaçlanan çatışmasızlık ve sivil halkın güvenliğinde istenilen noktaya gelinmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rus Silahlı Kuvvetleri bu kez Tel Rıfat bölgesinde de ortak devriye yapılması için görüşmelere başladı. Zaman zaman gerçekleşen ve Türk askerinin anında karşılık vererek püskürttüğü saldırıların da önlenmesi amacıyla müşterek yapılması planlanan devriye faaliyetine ilişkin olarak Türk ve Rus askeri yetkililer, Azez'de geçen günlerde bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan toplantıda iki ülkenin askeri kurmayları, ortak devriyede Türk ve Rus askerlerinin kullanacağı güzergâhlar konusunda mutabakata vardı.

Yapılan mutabakat doğrultusunda, Azez- Halep karayolunun güneydoğusundan itibaren başlayarak Tel Rıfat'a kadar uzanacak, Minnag Havaalanı'nın da bulunduğu yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhta Türk ve Rus askerleri zırhlı araçlarla devriye görevi yapacak. İhtiyaç halinde iki ülkenin hava kuvvetleri de devriye faaliyetlerine eşlik edecek.

Olumlu sonuçlanan ve gelecek günlerde başlaması beklenen devriye faaliyetinde Türk askerleri Özgür Suriye Ordusu'nun denetimindeki bölgeler, Rus askerleri ise terör örgütünün yakınındaki güzergâhta görev yapacak. Ortak gerçekleşecek olan devriyelerin ilerleyen süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde bağımsız devriyeler şeklinde devam edeceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSK Ve Rus AskeriTel RıfatOrtak Devriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı
Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı
Bu tuzağa dikkat!
Bu tuzağa dikkat!
Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü
Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü
TRUMP-BEZOS SAVAŞI KIZIŞIYOR
TRUMP-BEZOS SAVAŞI KIZIŞIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
İstanbul'da tarihi ziyaret
İstanbul'da tarihi ziyaret
Elif Günay Nişanlandı
Elif Günay Nişanlandı
2. ZARRAP OLAYI MI?
2. ZARRAP OLAYI MI?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans