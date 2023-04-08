Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

TGC'den deprem bölgesindeki gazetecilere ekipman desteği

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman'da çalışan gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi desteği verdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:08
2 Okunma
TGC'den deprem bölgesindeki gazetecilere ekipman desteği
Malatya

TGC Başkan Yardımcısı Vahap Munyar ile Genel Sekreter Sibel Güneş, Malatya'da bir işletmede düzenlenen programda, depremden etkilenen gazetecilerle bir araya geldi.

Güneş, depremler nedeniyle gazetecilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, "33 meslektaşımızı kaybettik, onlarca gazetecimiz yaralandı. Mesleklerini yapabilmeleri için ekipmanlarına ihtiyaçları var. Meslektaşlarımızın da binlerce yurttaş gibi evleri, iş yerleri yıkıldı. Arşivleri, telefonları, bilgisayarları, fotoğraf makineleri enkaz altında kaldı." diye konuştu.

TGC'nin gazetecilerle dayanışma içinde olmayı çok önemsediğinin altını çizen Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"TGC olarak, destek programı başlattık. 100 meslektaşımızı tespit ettik, bugün burada Adıyaman ve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın fotoğraf makinesi, bilgisayar ve cep telefonu ihtiyaçlarına dönük dağıtım yaptık. Meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Projenin ikinci adımı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Sibel Güneş, zor zamanlarda meslektaşlarıyla bir arada olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Güneş ve Munyar, gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinelerini teslim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazeteciDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu
Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu
"Muş'un kar kaplanları" nisanda 5 metre kar olan yolu 5 günde açabildi
"Muş'un kar kaplanları" nisanda 5 metre kar olan yolu 5 günde açabildi
Nurdağı'nda bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Nurdağı'nda bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizim gündemimizde, Türkiye'yi ve şehirlerimizi hedefleriyle buluşturmak var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizim gündemimizde, Türkiye'yi ve şehirlerimizi hedefleriyle buluşturmak var
TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de
Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı
Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi