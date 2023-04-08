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TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:07
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TBMM kararları Resmi Gazete'de
Ankara

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

TBMM'nin tatile girmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dün itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM dün itibarıyla tatile girdi. Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMResmiGazete
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