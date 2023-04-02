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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı

TBMM Başkanı Şentop, orucunu Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte açtı.

02 Nisan 2023 Pazar 21:44
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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada depremzedelerle sohbet etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesince kurulan sosyal marketi gezen Şentop, daha sonra iftar çadırında depremzedelerle orucunu açtı.

İftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramanmaraş'ın medeniyetin önemli şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Şentop, "Bu şehrin yetiştirmiş olduğu büyük evlatlarından Rasim Özdenören, 'Kahramanmaraş tesadüfen uğranacak bir şehir değildir. Kahramanmaraş, ancak azmederek ziyaret edilecek bir şehirdir.' diyor. Hakikaten yetiştirmiş olduğu büyük kültür, edebiyat, siyaset dalındaki adamlarla Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin medeniyetine, kültürüne büyük hizmetleri vardır." diye konuştu.

Şentop, Kahramanmaraş'ın İstiklal Harbi'nin ilk başladığı, ilk kıvılcımın, ateşin yakıldığı şehir olduğuna işaret etti.

Kahramanmaraş'ın Necip Fazıl, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Bahaettin Karakoç gibi isimlerle kültür ve medeniyetin ihyası noktasında öncülük yapan bir şehir olduğunu dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Bugün memnuniyetle öğrendim ki depremden sonra başka şehirlere giden vatandaşlarımızın da önemli kısmı geri dönmüş. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bu anlayış ve şuurla hareket ettiğini gördüm. Bunun için çok teşekkür ediyorum. İftarı çadırda yaptık ama inşallah önümüzdeki senenin ramazanında iftarınızı evlerinizde yapacaksınız. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Bir yıl içerisinde kalıcı konutlar yapılacak. İnşallah önümüzdeki ramazan sizler evlerinizde olacaksınız, bizler de iftarda evlerinizde misafir olacağız."

Şentop, acıların, sıkıntıların, kederlerin paylaşılarak hafifletildiğini, bunun için bir arada olunması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından çadır kentte yürüyüş yapan Şentop ile Soylu, bazı depremzedelere çay ikramında bulundu. Bir bankta oturan Şentop ile Soylu, depremzedelerle sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıDepremzede
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