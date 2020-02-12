Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.