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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:55
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Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY -  Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT’lerden oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.

DHA

Son Güncelleme: 12.02.2020 16:46
Anahtar Kelimeler:
Suriye Sınırına Komando SevkiyatıTSK
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