Sokak röportajında "Hizbullahçıyız" dedi,kafa kesmekle tehdit etti.

Olay yaratan sokak röportajı Batman'da gerçekleşti. Kameraya konuşan kişi Erdoğan'a oy vereceğini belirterek, “Biz onlara oy vermeyiz. Onları destekleyenler de onlar gibi kafirdir” diyerek muhalefet liderleri ve onları destekleyenlere yönelik söylemlerde bulundu.

"Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişinin, tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerine karşı "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan ve olay yaratan görüntüden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.