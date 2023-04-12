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Sezona hızlı başlayan Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı

Bu yıl 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turist sayısını aşarak rekor kıran Antalya'da güvenli turizm için misafirlerin transferini sağlayan acentelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:52
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Sezona hızlı başlayan Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı
Antalya

Doğal güzellikleri ve tarih alanlarının yanı sıra lüks tesisleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan kentte, her yıl farklı ülkelerden gelen milyonlarca turist tatilin keyfini çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi. Geçen sene 1 milyon turist sayısına 23 Nisan'da ulaşılarak rekor kırılırken, bu yıl hedef daha erken yakalandı.

Yurt dışından günlük ortalama 100 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nda konukların güvenliği ve sürdürülebilir turizm için belirlenen noktalarda rutin ve ani denetimler yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, seyahat acentelerine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Havalimanında belirlenen üç noktada, kentte turistin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi ile Düden ve Kurşunlu şelaleleri, antik kent ve ören yerlerinde denetim yapan ekipler, turist taşıyan acente araçlarını, tur otobüslerindeki rehberleri de kontrol ediyor.

"Sürdürülebilir turizm için denetimler önemli"

Denetimlere katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, 2023'ün turizm anlamında iyi başladığını söyledi.

TÜRSAB belgesi olmayan araçlara ceza kesildiğini belirten Zoroğlu, "Turizm sezonunun hareketlenmesiyle denetimlerimizi artırdık. Asıl amacımız hem turistlerin hem de turizm akışının güvenliği. Kanun ve yönetmeliklerdeki şartları yerine getiren sektör temsilcilerinin haklarını koruyarak, sektör dışındaki insanların kanunsuz bu işlemi yapmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Zoroğlu, oluşturulan denetim komisyonunun ilçelerde de kontrollerini sürdürüldüğünü ifade etti.

Turistin Antalya'da geçireceği günlerde keyifli bir deneyim yaşamasının önemli olduğunu vurgulayan Zoroğlu, "Bunun için hemen her gün denetimimiz var. Tur içinde sertifikasyonu Bakanlığımızca verilmiş rehberlerin görev yapması gerekiyor. Turiste doğru bilgilerin aktarılması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm için bu denetimler önemli." diye konuştu.

Zoroğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının önemli ve etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, hedef pazarlarda istenilen yolcu sayılarına ulaşmayı ümit ettiklerini kaydetti.

"Ülke turizmi için yapılması gereken denetimler"

TÜRSAB denetim uzmanı Serman Ali Gündüz de turizm faaliyetinde bulunan araçların acenteye bağlı çalışıp çalışmadığını kontrol ettiklerini söyledi.

Transfer araçlarının turizm faaliyeti yapabilmesi için bazı gerekli evrakının araçta bulundurmasının şart olduğunu anlatan Gündüz, "Evraktan biri eksikse acenteyle iletişime geçiyoruz, teyit alıyoruz. 'İşletme belgesinin asli gibidir' sureti olması gerekiyor. Araç kiralıksa sözleşmesi, yolcu isim listesi gerekiyor. TÜRSAB levhamız var, üzerindeki barkodu okutarak her şeyi görebiliyoruz." dedi.

Havalimanından turistlerin transferini gerçekleştiren bir firmanın ulaştırma sorumlusu Doğan Ekti ise denetimleri olumlu bulduklarını dile getirerek, "Ülke turizmi için yapılması gereken denetimler." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SezonAntalyaTurizm
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