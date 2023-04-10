Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti

İstanbul

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenin ardından geminin uçuş güvertesinde yer alan Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA önünde değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.

"Bayraktar TB3 2024'te, Kızılelma 2025'te gemiden görev yapmaya başlayacak"

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma'yı gemiye getirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra Bayraktar TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. Onu da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak.

Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından tarihi bir ana şahit olduk. Mavi vatanın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz, SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden, ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak. Bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bu alanda hayatını vakfetmiş, dönüşüme şahit olmuş ve bu teknolojide de üzerinde çalışmış bir mühendis olarak insansız savaş uçaklarımızın ve insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerle görev yapması muharebe tarihinde yan yana getirilecek kuvvet çarpanlarıyla birlikte devrim olacağını değerlendiriyorum."

"Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya sergilemiş olacak"

TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine ne zaman açılacağına ilişkin soruya Bayraktar, "Tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını ben de duydum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sirkeci'de olacağını söyledim. Çok güzel olur, çoluk çocuk biz de geliriz, kızımla, eşimle beraber gemiyi ziyaret ederiz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün dikey iniş kalkışlı hava araçları olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bütün özelliği bir anlamda o, sabit kanatlı bir platformu böylesine kısa ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. Bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar. Halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını, simülatör ortamlarında modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu, henüz hava aracımız uçmadan garantiye alıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de özellikle simülasyon ortamında Bayraktar TB3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da Kızılelma bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız deneyimin de faydası olacak. İnsansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmek Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Bütün bu marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor. Evet, zor ama bizim için de bir o kadar heyecanlı. Kızılelma'yı uçurmak nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni Kızılelma'mız, TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak.

Bayraktar TB3'ü duyurduğumuzda dünyada bu alanda öncü iki firma... Biri ABD'den, biri İsrail'den 'biz ilk yapacağız' diye bir duyuru geldi. Yarış devam ediyor, henüz kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil. Bakalım ilk kim yapacak? Mancınık veya katapult gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak. Bayraktar TB3 özel bir frenleme sistemine de sahip. Pistin zemini sürtünme katsayısı yüksek bir zemin, o yüzden kendi fren gücüyle duracak. Bayraktar TB3, gemiye sert inişlere dayanıklı şekilde tasarlandı."

"Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız"

Bayraktar TB3'ün kanatlarının katlandığını ve doğuştan uydu haberleşmeli bir hava aracı olduğunu belirten Bayraktar, "Bayraktar TB3'ün motorunu TEİ yapıyor, Türk mühendislerinin tasarımı. TEI'nin yaptığı motor tüm havacılık motorlarından çok daha gelişmiş bir motor." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın dijital, akıllı mühimmatları. Türkiye, konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok yol ilerledi. Neredeyse tüm mühimmat tiplerini üretiyor. Hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızılelma'da görebileceğiz. Hatta Kızılelma ve Akıncı, bugün F16'nın, insansız savaş uçaklarının taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabiliyor.

Ülkemizin uzay yolculuğuna destek olmak için de yola çıktık. Alçak yörünge, takım uydular ve yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. İlk uydumuzu inşallah 2 sene içinde bitirmiş olacağız ve uzaya çıkmış olacak."