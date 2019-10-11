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ŞEHİT ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine dün Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen havan mermisinin isabet etmesi ile sokakta oyun oynarken şehit olan Elif Terim (11) son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine dün Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen havan mermisinin isabet etmesi ile sokakta oyun oynarken şehit olan Elif Terim (11) son yolculuğuna uğurlandı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:44
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ŞEHİT ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA - Terim için bugün Özbek Mahallesi Semerkand Camii'nde tören düzenlendi. Top ve çatışma sesleri arasında kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, şehit Terim’in ailesi, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Elif Terim kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Evden ekmek almak için çıktığı sırada Ceylanpınar'a teröristlerce atılan havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Mazlum Güneş (11) için ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadir Geylani Camisi'nde düzenlenen törene katılan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Bugün Siverek’te 11 yaşında gencecik bir yavrumuzu toprağa verdik, kederli ailesine ben başsağlığı diliyorum. Biz milletimiz, devletimiz hep beraber birlik içerisinde bu harekete destek veriyoruz. Ordumuzun morali son derece yerinde, güçlü ve küvetli bir şekilde bütün terör odaklarını yok edene kadar bu harekâta devam edeceğiz ve hassasiyetlerimiz çocuklara, sivillere kesinlikle bir zarar gelmemesidir. Terör örgütünün bütün dünyanın gözü önünde sivilleri hedef aldığını söyleyen Kaymakam Çiftçiler,” Terör örgütü sivillerin yaşadığı alanlara roket ve havan toplarıyla saldırıda bulundu, bu da kimin sivilleri öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bugün Siverek’te 11 yaşındaki bir çocuğumuzu toprağa verdik, dün de 9 aylık bir bebek şehit olmuştu. Ama Türk ordusu kesinlikle sivilleri hedef alamaz, siviller hassasiyetimizdir. Terör örgütünden bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından kılınan cenaze namazından sonra Mazlum Güneş’in cenazesi Sofice Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit çocuklarŞanlıurfa
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