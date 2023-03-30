Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.989,57
ALTIN
1.212,83
DOLAR
19,17
STERLİN
23,80
EURO
20,98
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

30 Mart 2023 Perşembe 15:20
2 Okunma
Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor

Hatay

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki afette büyük yıkımın yaşandığı Samandağ'da ekipler 670'i yıkık, 557'si acil, 10 bin 70'i orta ve hasarlı binalarda çalışma yürütüyor.

Toplam 205 araç ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, 543 binanın yıkımı gerçekleştirildi, 380 binanın ise enkazı kaldırıldı.

Özellikle Atatürk, Tekebaşı, Sutaşı, Cumhuriyet, Kuşalanı, Kurtderesi, Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde süren çalışmalarda kaldırılan molozlar Çiğdede Mahallesi'nde belirlenen alana kaldırılıyor.

İş makineleriyle bölgeye serilen molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor. Dron ile görüntülenen alanda iş makinelerinin ve kamyonların durmaksızın çalıştığı görülüyor.

Güvenlik güçleri ise bu alanda 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamandağDepremEnkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme desteği
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu
İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu
Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten işletmelerde yoğunluk oluşturuyor
Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten işletmelerde yoğunluk oluşturuyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu
Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayid ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayid ile telefonda görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi