Sakarya'da kursiyerler depremzede çocuklara bayram hediyesi hazırladı

Sakarya

Adapazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretici ve kursiyerleri, depremzede çocuklar için oyuncak ve çeşitli hediyeler hazırladı.

Özenle paketlenen bayram hediyeleri, bölgeye yola çıkarılacak.

Merkezin müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2,5 ay geçtiğini, afetzedeleri unutmadıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda o bölgedeki öğrencilerin hüzünlerini ve bayram sevinçlerini hediye vererek paylaşmak istediklerini belirten Kıral, şöyle konuştu:

"Enkazda kalan oyuncaklarını onlara tekrar geri vererek kırılgan gönüllerini bir nebze olsun sevindirmek amacıyla bayramda bölgede bulunmak istiyoruz. Arife günü hocalarımızın, kursiyerlerimizin hep birlikte gönül birliğiyle hazırladıkları oyuncak bebekleri ve çeşitli hediyeleri takdim etmek için inşallah orada olacağız. Amacımız onların hüzünlerini paylaşmak, bayram sevinçlerini gerçek anlamda bayrama çevirmek. İnşallah ülke olarak gönül ve el birliğiyle bu acıların üstesinden geleceğiz."

El sanatları öğreticisi Nalan Yakın da kursiyerlerle yaptıkları oyuncakları paketleyip en temiz haliyle göndermeye çalıştıklarını belirtti.

Usta öğretici Ayşe Yılmaz ise tamamen kendilerinin tasarladığı ve kursiyerlerle ürettikleri oyuncakların bayramda depremzedelere ulaştırılacağını kaydetti.

Kursiyer Tenzile Orhan, oyuncakları zevkle yaptıklarını, çocuklar sevindikçe kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek, "Onların acısı bizim acımız olduğu için onlar ne kadar sevinirse biz de o kadar mutlu oluyoruz. Onların yüreklerine bir nebze de olsa dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza Allah nasip ederse bu yaptıklarımızın hepsini göndereceğiz, inşallah mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.