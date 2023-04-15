Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Vefa" ve "4. Şahane Medya" ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul

Kuruluşundan bu güne üniversiteye destek veren isimler ile sağlık temalı haberlerin "adsız kahramanları"na teşekkür etmek amacıyla düzenlenen ödül törenleri, Hamidiye Külliyesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında gerçekleştirildi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından takdim edilen "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri", ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'na verildi.

"Vefa Ödülü" verilen isimler arasında Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 25. Dönem TBMM Başkanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da yer aldı.

Törende, "Televizyon", Yazılı Basın", "Ajans" ve "Dijital Yayın" kategorilerinde verilen 4. Şahane Medya Ödülleri de sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Elif Küçük, Haber Ajansı dalında "Yılın Sağlık Muhabiri Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül alan diğer isimler kategorilerine göre şöyle:

Haber Ajansı

"Yılın Vaka-Araştırma Haberi Ödülü", "Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü" haberiyle Demirören Haber Ajansından (DHA) Özlem Yurtçu Karabulut

"Yılın Özel Haberi Ödülü", "9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu" haberiyle İhlas Haber Ajansından (İHA) Hasibe Karadağ

Televizyon

"Yılın Televizyon Muhabiri Ödülü" CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk

"Vaka-Araştırma Ödülü", "Türkiye'de ilk kez, DMD Kas hastası 13 yaşındaki çocuğa minyatür kalp pompası takıldı" haberiyle TRT Haber'den Fatma Demir Turgut

"Yılın Dosya Haberi Ödülü", "Organlarıyla Yaşatan Ölümsüz Kahramanlar" ile NTV'den Melike Şahin

"Yılın Özel Haberi Ödülü", "Masal Gibi Tedavi" haberiyle Star TV'den Dilşad Dede Taşkın

"Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü", "Deprem bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışıyla yaptığı habercilik" dolayısıyla TRT Haber'den Elif Akkuş

"Sağlık Okuryazarlığı Ödülü", Haber Global'den Hasret Kaya -"Grip mi Koronavirüs mü?"-

"Televizyon Kategorisi Özel Ödülü", A Haber'den İslim Çobanoğlu -"Şehir Hastanelerinin Sağlık Sistemine Katkısı"-

Gazete

"Yılın Sağlık Muhabiri Ödülü" Hürriyet Gazetesi'nden Buse Özel

"Vaka-Araştırma Haberi Ödülü", "Koronanın öksüz bıraktığı bebekler büyüdü" haberiyle Sabah Gazetesi'nden Dilan Kaya

"Yılın Özel Haberi Ödülü", "Türk Cerrahisi Kan Kaybediyor" haberiyle Yeni Şafak Gazetesi'nden Aybike Eroğlu

"Yazılı Basın Yılın Sağlık Editörü Ödülü", Akşam Gazetesi'nden Özlem Beytüt

Dijital Medya

"Sağlık Okuryazarlığı Ödülü", TRT Dijital'den Mine Yagıcı Çiftci

"En Sağlık'lı Haber Sitesi Ödülü", Medimagazin Gazetesi - İbrahim Ersoy

"Dijital Yayın Özel Ödülü", GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer

"Dijital Medya Yılın En Başarılı Sağlık Editörü Ödülü", haberturk.com'dan Ceyda Erenoğlu

Şahane Medya Ödülleri En Başarılı Sağlık Editörü kategorisi ödülüne iki kez layık görülen ve 2020'de hayatını kaybeden NTV Sağlık Editörü Tülay Karabağ'ın anısını yaşatmak için oluşturulan "Tülay Karabağ Onur Ödülü" ise Dijital Medya dalında Posta Gazetesi'nden Serpil Dokurel Erdoğan'a verildi.

Medya ödüllerinin ardından Rektör Erdöl tarafından SBÜ Basın Müşaviri Ahmet Balcı'ya da çalışmalarından dolayı ödül takdim edildi.

Prof. Dr. Erdöl'ün üniversitenin kuruluş sürecini ve günümüzde yürüttüğü hizmetleri anlattığı programa, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile sağlık camiasından isimler de katıldı.