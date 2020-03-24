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Sağlık Bakanlığı'ndan Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

24 Mart 2020 Salı 16:44
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Sağlık Bakanlığı'ndan Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada "Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıÇinIlaçlarAçıklama
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