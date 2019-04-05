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Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Suriye'deki durum ve Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.

Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da yapacakları görüşmede Suriye'deki durum ve Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracağını söyledi.

05 Nisan 2019 Cuma 16:09
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Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da görüşecek

RUSYA - Uşakov, 8 Nisan'da Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunu ele alacağını söyledi.


Uşakov, "Liderler Suriye'deki mevcut durum gibi bir çok uluslararası meseleyi görüşecek. S-400 anlaşması konusunda çok sayıda açıklama yapılıyor. Doğal olarak liderler bu konuyu istişare edecek. ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgesel meseleler de ele alınacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutin Ve ErdoğanS-400 Tedariki
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