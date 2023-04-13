Polonya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için Almanya'dan onay istedi

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, Polonya'nın geçmişte Almanya'dan satın alınan MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya teslimi için izin istediği belirtildi.

Almanya 2002 yılında, Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 adet MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin kendi stoklarındaki sekiz MiG-29 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim ettiğini söylemişti.

Ancak Polonya'nın Almanya'dan alınan savaş uçaklarını teslim edebilmesi için Berlin yönetiminin onayı gerekiyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da dört MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.