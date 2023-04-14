Onikişubat ilçesinde kurulan konteyner çarşılar için kura çekimi yapıldı

Kahramanmaraş

İlçede AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktaya inşa edilen toplamda 262 geçici iş yerinin tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, esnaf odası başkanları ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri hasar gören esnaf katıldı.

Programda kura çekimiyle 262 esnaf, geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte hayatın normale döndürülmesi için çalışmaları sürdüklerini söyledi.

Dükkanları yıkılan esnafa da destek verdiklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Şehir genelinde toplamda 2 bin 500'ün üzerinde planlanmış iş yeri var. Bunun 1500'ü tamamlanmak üzere. Bunların birçoğu da teslim edildi. Bugün de 262 iş yerinin kura çekimini yapıyoruz. Hamdolsun güzel bir süreç gidiyor. Kura sonucu geçici çarşılarımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnafımıza hayırlı olsun."

Tahsisin belirledikleri kurallar dahilinde gerçekleştiğini anlatan Güngör, iş yeri yıkılmış, ağır hasar görmüş veya acil yıkılacak esnafa öncelik verildiğini de ifade etti.