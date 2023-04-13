Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.177,49
ALTIN
1.258,97
DOLAR
19,33
STERLİN
24,25
EURO
21,35
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde afet ve acil durum yönetimi alanında bazı tedbirler alındı.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:47
2 Okunma
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'dan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Duyuruda, ilan tarihinden itibaren iki ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya AFAD tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. AFAD, gerektiğinde başvurular için en fazla bir ay ek süre verebilecek.

Başvuru sonuçları, mülki idare amirliğince, AFAD'ın internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. İlanlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçecek.

Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya AFAD tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecekler.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı Kanun hükümleri gereğince, hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü altyapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği sağlanmasına ilişkin işlem yapılacak.

Bu işlemler, 7269 sayılı Kanun'daki, "Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar" şeklindeki 29. maddesinin sekizinci fıkrasındaki hükümler aranmaksızın yapılacak.

Ayrıca belirtilen işlemlerin yapılmasında, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kısıtlamalar da uygulanmayacak. Kanunun 29. maddesinin üçüncü fıkrası, "Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve benzeri sebeplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmez." hükmünü içeriyor.

Böylece, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için inşa veya kredi desteği sağlanmasına ilişkin işlemler, "ruhsatsız yapı" ve "deprem sigortası olmayan" hak sahipleri için de geçerli olacak.

Ayrıca, orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi elverişli olmadığı için yıktırılan konut, iş yeri ve ahırla ilgili işlemlerde de "ruhsatsız yapı" ve "deprem sigortası olmayan" hak sahipleri aynı uygulamadan yararlanacak.

Muafiyet ve istisnalar

Depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu-kadastro işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşa edilecek veya onarılacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, yapım işleri ve altyapı ile ilgili her türlü belediye işlemleri ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim, katılma payı, ücret ve harçtan müstesna olacak.

Bu arada ulusal ve uluslararası projeler kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve benzeri geçici barınma, yapı malzemesi, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak araç, gereç ve yardım malzemeleri, Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilebilecek veya ithal ettirilebilecek.

İthal edilen bu mallar, gümrük vergisi ve bu vergi ile alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
OHALAfetAcil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı
Bakan Çavuşoğlu: Dayanışma diplomasisi, girişimci, insani ve etkili dış politikamızın bir neticesidir
Bakan Çavuşoğlu: Dayanışma diplomasisi, girişimci, insani ve etkili dış politikamızın bir neticesidir
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi