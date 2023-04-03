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Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinde kaba inşaat bitmek üzere

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi kalıcı konutların kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 13:37
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Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinde kaba inşaat bitmek üzere

Gaziantep

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Çadır ve konteynerlerin yanı sıra prefabrik evlerde de depremzedelerin ağırlanmaya başlandığı ilçe merkezinde, bir yandan enkaz kaldırılırken bir yandan da kalıcı konutlar için çalışmalar yürütülüyor.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgedeki depremzedeler için de kollar sıvandı. Bu kapsamda bir hayırsever tarafından, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan köy tipi tek katlı kalıcı afet evlerinin inşası devam ediyor.

10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin bazılarında hasarın oluştuğu 35 haneli köydeki proje kapsamında 14 köy evi, cami, ahırlar, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri planlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında evler şekillenmeye başladı. Bazı evlerin kaba inşaatının tamamlandığı alanda, bazılarının çatı kaplamaları da yapıldı.

Mahalle sakinleri heyecanla bekliyor

Mahalle sakinlerinden 58 yaşındaki Hatice Aras, AA muhabirine, 6 Şubat'ta çok kötü bir gece yaşadıklarını, yakınlarını kaybettiklerini ifade etti.

Depremde evlerinin de yıkıldığını, depremin acısını yaşarken yapılan yardımlarla hayata tutunduklarını anlatan Aras, "Yeni yapılan evleri gördüğümde çok sevindim, yapandan Allah razı olsun. Dört evimiz vardı, ambarımız vardı, hepsi gitti ama şimdi bu evlere baktım, çok güzel ve kibar. Gece gündüz onlara dua ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"Evimiz olduğu hissiyatı kazandık"

Hatice Urlas da depremde evlerinin yıkıldığını, köyde çadırda kaldıklarını anlattı.

Çadırda yaşamanın zor olduğuna dikkati çeken Urlas, "Evlerin hemen yapılmasından çok mutluyuz. Evlerimiz yıkıldı. Bu şekilde mağduriyetlerimiz giderilmiş olacak. Evlere baktık, gayet güzel. Sıcak bir ortam olacak. Evimiz olduğu hissiyatı kazandık. Çadırlarda hayat gerçekten çok zor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nurdağıİnşaat
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