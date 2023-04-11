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Nurdağı'nda depremzedeler için 2 bin 757 konteyner ve prefabrik yapı daha kurulacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Ramazan Bayramı'na kadar 2 bin 757 konteyner ve prefabrik yapının daha hak sahibi afetzedelere teslimi hedefleniyor.

11 Nisan 2023 Salı 16:33
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Nurdağı'nda depremzedeler için 2 bin 757 konteyner ve prefabrik yapı daha kurulacak
Gaziantep

Kırsal ve merkez olmak üzere 1724 binanın yıkıldığı, 5 bin 33 yapının ise hasar gördüğü ilçede çadırlardaki depremzedelerin geçici barınma merkezi ve konteynerlere geçmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Depremden bu yana ilçede 4 bin 298 konteyner ve prefabrik yapının olduğu geçici barınma merkezlerinde 15 bin 465 afetzedenin barınması sağlandı.

Saha araştırmaları sonucu planlanan 2 bin 757 konteynerin ve prefabrik yapının da Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak afetzedelere teslimi amaçlanıyor.

Prefabrik evler ve konteynerler 24 tür eşyayla teslim ediliyor

Nurdağı'nda koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, ilçenin depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olduğunu söyledi.

Depremzedelerin afetten sonraki ilk arzusunun barınma olduğunu ve çadırların hızlıca dağıtıldığını ifade eden Çeber, geçici barınma merkezlerine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Çeber şunları kaydetti:

"İnşallah amacımız Ramazan Bayramı'na kadar konteyner kent hakkı olan herkesi konteyner kentlere taşımış olmak. Konteynerleri ulaştığı anda veremiyorsunuz. Önce kanalizasyonundan su sistemine kadar bütün altyapısı yapılıyor. Konteynerler indikten sonra onların bağlantılarını yapıyoruz. Biz konteynerleri boş olarak vermiyoruz. İçinde 24 tür eşyası var. Ranzası, terliği, masası, buzdolabı gibi içerisinde lazım olabilecek her şeyiyle donatıp öyle veriyoruz. Bu süreç de birkaç günlük zaman alıyor ama bunların hepsini tamamlayarak inşallah bayrama kadar vermeyi amaçlıyoruz."

Lojistik sorunlar ya da üretici firmadan kaynaklı sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Ceber, "İnşallah onlar olmazsa Ramazan Bayramı'na kadar halledeceğiz, bir problem çıkarsa da bayramdan çok kısa bir süre sonra bitirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NurdağıKonteynerDepremzede
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