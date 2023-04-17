Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.119,68
ALTIN
1.253,23
DOLAR
19,38
STERLİN
24,07
EURO
21,33
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 83 şüpheli yakalandı

Narkotik operasyonlarında son bir haftada 3 bin 83 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 12:22
2 Okunma
Narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 83 şüpheli yakalandı
Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 76 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 196 kilogram esrar, 230 kilogram skunk, 145 kilogram eroin, 6 kilogram kokain, 1,2 ton metamfetamin, 30 kilogram bonzai, bir kilogram afyon sakızı, 5 bin captagon, 12 bin ecstacy, 309 bin sentetik ecza, 203 kök kenevir, 62 kilogram kimyasal, 37 tabanca ile tüfek ve 689 bin 935 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 bin 83 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 308 şüpheliden 35'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikOperasyonşüpheli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alacak
PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı
PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı
Amazon şirketinin Sevilya'daki çalışanları greve gitti
Amazon şirketinin Sevilya'daki çalışanları greve gitti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yılında kabri başında anıldı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yılında kabri başında anıldı
Nurdağı'ndaki afetzedeler köy tipi evlerine kavuşmak için gün sayıyor
Nurdağı'ndaki afetzedeler köy tipi evlerine kavuşmak için gün sayıyor
Kazakistan'ın yeni dil politikasında Latin alfabesi vurgusu
Kazakistan'ın yeni dil politikasında Latin alfabesi vurgusu
Seçmenler için "dikkat edilmesi gerekenler" rehberi
Seçmenler için "dikkat edilmesi gerekenler" rehberi
Vefa Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 371,9 milyon lira kaynak aktarıldı
Vefa Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 371,9 milyon lira kaynak aktarıldı
Dev projeler ardı ardına hizmete giriyor
Dev projeler ardı ardına hizmete giriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi