Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.837,93
ALTIN
1.222,28
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,89
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı

Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

31 Mart 2023 Cuma 14:14
5 Okunma
Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraEgeLodosUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında "ikna eğitimi" almışlar
Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında "ikna eğitimi" almışlar
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
İzmir'de mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışanı haklı buldu
İzmir'de mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışanı haklı buldu
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı
Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi