Mert Sarıcı, Dj Saltbea İsmiyle Sevenlerine Müjdeyi Verdi

İSTANBUL- Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimi tamamlamasının ardından, İnşaat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında master programlarına katılan Mert Sarıcı, Dubai'ye giderek iş hayatını atıldı. Kısa sürede inşaat sektörünün popüler isimleri arasına giren Mert Sarıcı, Sarıcı Holding'i 2015 yılında kurdu. Son Zamanlarda sürekli sosyal medya hesplarından müziğe olan ilgisini paylaşan Mert sarıcı sevenlerine müjdeyi verdi.

Görenler Ayırt Edemiyor

İş dünyasının basamaklarını hızla tırmanan Mert Sarıcı, ayrıca sosyal medyada da fit vücudu ve dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret ile olan benzerliğiyle fenomen haline geldi. Sarıcı'nın Nusret'le olan benzerliğini görenler adeta şaşkına dönüyor. Sarıcı Holding'e bağlı şirketlerin iş dünyasında gösterdiği başarının baş mimarlarından olan ve halen aktif iş hayatına devam ediyor.

ELİF HAYVALI