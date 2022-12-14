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Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuştu

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de toplananlara hitap etti. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:10
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, sosyal medya hesabından saat 13.47'de yaptığı paylaşımda, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kararın açıklanmasının ardından Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası önünde toplananlara hitap etti.

Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün, Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var.  Ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz.  Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet, siz Türk milletisiniz. Ve sandıkta gereğini yapacaksınız. Siz de o sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasi diyeceksiniz diye konuştu.

"VERDİKLERİ CEZA ÇİRKİN BİR SONUÇTUR"

İmamoğlu ise hakkında verilen cezaya ilişkin, " Milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları bir irade sonucudur. Hukuka ve demokrasiye karşı asla mücadele edemeyecekler. Bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluMahkemeCezaYSKİyi PartiMeral AkşenerSaraçhane
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