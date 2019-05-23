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Mehmet Köymen Defilesi İlgi Gördü

Tasarımcı Mehmet Köymen Doğudaki öğrenciler için hem iftar verdi hem de defile düzenledi.

Mehmet Köymen Defilesi İlgi Gördü

Tasarımcı Mehmet Köymen Doğudaki öğrenciler için hem iftar verdi hem de defile düzenledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:12
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Mehmet Köymen Defilesi İlgi Gördü

İSTANBUL- Doğu ve Güneydoğu da maddi olanaksızlıklar ve olumsuz iklim şartları altında eğitimlerini sürdürmeye çalışan ilk ve orta öğretim öğrencilerin Batı’da ki akranlarıyla aynı değerde eğitim alabilmelerine destek olabilmek için Tasarımcı Mehmet Köymen Başkanlığında kurulmuş olan 'Bir Demet Umut Derneği' Shangri-la Bosphorus Hotel' de Yücesoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yücesoy ve nişanlısı Türkan Demircan sponsorluğunda iftar daveti verdi.

Gece başlangıcında konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Köymen “ Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almalarına destek olmak için çabamız” dedi.

Davete aralarında Canan İMER, İnci Gazioğlu, Türkan Sabancı gibi cemiyet hayatının bir çok ünlü ismi katıldı. 9 ay önce kurulan ve çok kısa sürede çok büyük yol katettiklerini sözlerine ekleyen Köymen bu geceden elde edilen gelirinde “Doğuda 1000 Çocuk" projesine aktarılacağını sözlerine ekledi.

Geceye Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile katılan Yücesoy Şirketler Grubu sahibi Yusuf Yücesoy açık artırma ile satışa çıkan Türker Güneşoğlu imzalı tabloyu satın aldı. Gecede ayrıca Asil Çağıl koreografisi ile Türkiye’nin ünlü modelleri Mehmet KÖYMEN 2019 İlkbahar-Yaz Haure Couture Koleksiyonundan bir bölüm sundular.

Elif (Günay) Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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