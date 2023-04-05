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Malatya'da "kentin kalbi" olarak nitelenen iş yerlerindeki yıkıntı dronla görüntülendi

Malatya'da ticaretin kalbinin attığı ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan bölgeler dronla görüntülendi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:40
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Malatya'da "kentin kalbi" olarak nitelenen iş yerlerindeki yıkıntı dronla görüntülendi

Malatya

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler özellikle Malatya kent merkezinde büyük yıkıma yol açtı.

Şehirde "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Şire Pazarı ve çevresi, Bakırcılar Çarşısı, Dabakhane Mahallesi, Niyazi Mısri, Emeksiz gibi bölgeler depremlerde ağır hasar görürken, bu bölgeler adeta tanınamayacak hale geldi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kent merkezi dronla görüntülendi.

Ticaretin kalbinin attığı merkezlere büyük zarar veren depremlerde hasarın boyutu her geçen gün daha da belirginleşirken, dronla görüntülenen alanlar depremin etkisini gözler önüne seriyor.

İş makinelerinin enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü kent merkezini ziyaret edenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Gördükçe şok geçiriyoruz"

Bölgede yaşayan depremzede 81 yaşındaki Hüseyin Aslan, AA muhabirine, kent merkezinin depremde ağır hasar gördüğünü, kentin simgesi olan yerlerin tamamıyla yıkıldığını belirtti.

Aslan, şunları kaydetti:

"Her taraf yerle bir oldu. Esnafın malzemesi komple yok oldu. Gördükçe şok geçiriyoruz. Eskiden gidip Çınarlı Cami'de otururduk, sebzeciler, ayakkabıcılar pazarı oradaydı, güzel bir merkezdi ama şimdi dağı andırıyor. Görüyorsunuz tarihi Yeni Cami'yi, oteller altında en az 200-300 iş yeri vardı, hepsi bitti."

Malatya Valiliği, esnaf için kentte 25 alanda 3 bin 59 konteyner iş yeri yapımının planlandığını açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKentin KalbiYıkıntı
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