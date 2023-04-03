Malatya'da afetzede esnafa depreme dayanıklı iş yerleri kuruluyor

Malatya

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Hayatı normale döndürebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Battalgazi Belediyesinin işbirliğiyle, iş yerleri yıkılan esnaf için depreme dayanıklı ticari alanlar inşa ediliyor.

"Bu yeni teknolojiyi Battalgazi'de kullanmış olduk"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin kente büyük hasar verdiğini, binlerce bina ve iş yerinin yıkıldığını, binlercesinin de ağır hasarlı olduğunu belirtti.

İlçelerinin de depremden etkilendiğini, ticari hayatın yeniden başlayabilmesi için İçişleri Bakanlığının desteğiyle çalışma yaptıklarını anlatan Güder, şöyle konuştu:

"35 ticari alan için çalışma yaptık. Buradaki çalışmanın özelliği diğer yapılardan farklı geofoam diye bir sistem uyguluyoruz. Bu sistem 60 santimetre alt kısma strafor konuluyor. Strafor üzerinde çelik hasır. Çelik hasırın üzerine de beton atılıyor. Bu sistem sismik hareketleri izole edebiliyor. Dışarıya bir sıkıntı vermeden atlatabiliyor. Türkiye'de yeni kullanılmaya başlayan bu teknolojiyi Battalgazi'de kullanmış olduk. Bu işlerin biraz gecikmesinin nedeni hava şartlarının uygun olmaması ve yağmur çünkü zeminin kuru olması lazım, yapı malzemesinin kuru zemine yerleştirilmesi gerekiyordu. Yağışın durmasını bekledik. İnşallah buraya çelik yapımız kurulmuş olacak. Bir haftada kurulabiliyor. Bittiğinde inşallah burada 35 vatandaşımızı burada işleriyle buluşturmuş olacağız."

Güder, ticari alanların tamamlanmasıyla yetkililerin de katılımıyla iş yerlerinin anahtarlarını esnafa teslim edeceklerini kaydetti.