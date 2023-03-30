Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten işletmelerde yoğunluk oluşturuyor

Hatay

Depremler, gastronomi kenti Antakya ilçesindeki tescilli yöresel lezzetlerin yapıldığı iş yerlerini de harabeye çevirdi. Tayfur Sökmen Caddesi'nde ayakta kalmayı başaran az sayıdaki yapıda yer alan künefeciler, müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine yeniden üretime başladı.

Yıllardır aynı yerde hizmet veren künefeci esnafı, tatlısını kendileri yapan Hataylılar için gün boyunca tel ve taş kafayı üretiyor. Afet nedeniyle uzun süredir tatlı yiyemeyen vatandaşlar, künefe özlemlerini giderebilmek için dükkanların önünde yoğunluk oluşturuyor.

"Bu kadar talep gelince mecbur açtık"

Künefe ustası Ahmet Doğru, AA muhabirine, 36 yıldır esnaflık yaptığını ve müşterilerden gelen yoğun talep üzerine dükkanını açmaya karar verdiğini söyledi.

Hataylıların künefeyi çok özlediğini belirten Doğru, "Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Herkes künefe almaya geliyor. İnsanlar künefe kadayıfı ve peynir alıp evde kendileri hazırlıyor. Telefonlarımız hiç susmadı. Müşterilerimiz 'Dükkanı açın geleceğiz.' dediler. Normalde birkaç ay daha açmayı düşünmüyorduk. Bu kadar talep gelince mecbur açtık. Saat 09.00'dan 18.00'e kadar dükkanımız açık." diye konuştu.

Doğru, fiyatların depremlerden öncekiyle aynı olduğuna değinerek, bazı müşterilerin dükkanların açılmasından dolayı duygulandığını aktardı.

Hatay'ın eski günlerine döneceğine inandığını dile getiren Doğru, hep beraber şehri kalkındıracaklarını sözlerine ekledi.

Dükkanını çocuklarıyla işleten künefeci Mehmet Cihangiroğlu, müşterilerinin yoğun talebiyle karşılaştıklarını ve ramazanda daha fazla yoğunluk yaşadıklarını anlattı.

Taş kadayıf ustası Ali Doğru, bölge halkının künefeyi çok sevdiğini ve uzun zamandır yiyemediğini ifade etti.

Müşterilerin ilgisinin çok yoğun olduğuna işaret eden Doğru, hiç aralık vermeden hizmet vermeye çalıştıklarını, kendisinin günde 10 bin taş kadayıf pişirdiğini kaydetti.

"Hataylılar için künefesiz bir hayat yok"

Müşterilerden Mithat Sağıroğlu, depremden bir hafta sonra şehir dışına çıktıklarını, döndükten sonrada kaldıkları konteynerde künefe yapmak istediklerini anlattı.

Esnafa destek olmak istediklerine de değinen Sağıroğlu, şunları söyledi:

"Künefe kadayıfını alıp evde yapacaksın. Evde yaptığın bir başka oluyor. Çocuklar da seviyor. Künefe Hataylılar için hayatın anlamı. Hataylılar için künefesiz bir hayat yok. Çok güzel lezzetlerimiz var. İnşallah dükkanlar açılacak, onları da göreceğiz. Esnafın dükkanını açması hoşumuza gidiyor. Daha da çoğalmasını istiyoruz. Eskisi gibi olmasa da bir şekilde ayağa kalkacağız. Hatay'ı bırakmayacağız."

Müşteri Serdal Doksöz, Antakya'nın meşhur künefesini almak için çarşıya geldiğini, ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

Afet nedeniyle uzun zamandır halkın künefe yiyemediğine değinen Doksöz, "Esnaf dükkanlarını açmaya başladı. İnşallah kalkınacağız. Künefe bizim ana yiyeceğimiz, özlüyoruz. Haftada en az 1-2 defa yeriz. Depremden sonra bir defa evde yaptık, yedik. Şu an iftar için alacağım." diye konuştu.

Doksöz, "10-15 dakikadır sırada bekliyorum. Bu tadı almak için gerekirse 1 saat bekleyeceğiz." dedi.

"Tepsi kebabı ve künefe Hataylıların vazgeçmeyeceği lezzetlerden"

Hataylıların genelde künefelerini evinde yaptığını belirten Mesut Kahraman, "Normalde haftada en az bir defa yiyorum. İmkanlar elverdiğince alıp tüketmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı ve özlemden dolayı biraz sıra var. Bir tepsi kebabı bir de künefe Hataylıların vazgeçemeyeceği lezzetlerden. Dükkanı açık görünce 'alayım' dedim." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Servet Demirkol, depremden sonra hiç künefe yemediğini belirterek, çocukların isteği üzerine künefe kadayıfı ve peyniri almaya geldiğini söyledi.

Abdusselam Vural, yöresel lezzeti normalde haftada 1-2 defa evde yaptıklarını anlattı.

Hatay künefesinin bir başka olduğunu dile getiren Vural, 50 gün sonra ilk defa künefe yiyeceğini sözlerine ekledi.