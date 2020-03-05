Kritik Zirveden 'Ateşkes' Kararı Çıktı!

Ortak basın toplantısından satır başları;

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, 'Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu' ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek' dedi

-Putin: Türkiye ile İdlib'de ateşkese yardımcı olacak bir belge üzerinde anlaştık.

-Erdoğan: Bu gece saat 00.01'de ateşkes yürürlüğe girecektir.

Ayrıntılar geliyor....