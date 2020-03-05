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Kritik Zirveden 'Ateşkes' Kararı Çıktı!

Moskova'da kritik İdlib zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 20:43
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Kritik Zirveden 'Ateşkes' Kararı Çıktı!

Ortak basın toplantısından satır başları;

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, 'Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu' ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek' dedi

-Putin: Türkiye ile İdlib'de ateşkese yardımcı olacak bir belge üzerinde anlaştık.

-Erdoğan: Bu gece saat 00.01'de ateşkes yürürlüğe girecektir.

Ayrıntılar geliyor....

Son Güncelleme: 05.03.2020 20:51
Anahtar Kelimeler:
Kritik ZirveErdoğanPutin GrüşmesiAteşkesMoskovaCumhurbaşkanı ErdoğanRusya Devlet Başkanı Putin
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