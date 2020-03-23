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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 14 bin 706’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 14 bin 706’ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 339 bin 259’a yükselirken; 98 bin 834 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1657 kişi yaşamını yitirirken; 31 bin 979 kişide koronavirüs tespit edildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:43
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 14 bin 706’ya yükseldi

ÇİN - Koronavirüs, Çin’de yayılmayı durdursa da dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 476’ya yükselirken; vaka sayısı da 59 bin 138’e çıktı. İtalya, Çin’den sonra en fazla vakaya sahip ülke oldu. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1556’YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1685’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 21 bin 638’e çıktığını bildirdi.

ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 35 bin 206 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 471 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 24 bin 873’e yükselirken; 94 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 16 bin 243 kişide virüs tespit edildiği ve 676 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 28 bin 768’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1772’ye ulaştığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 282’e, vaka sayısının da 5 bin 745’e çıktığı belirtildi.

DHA

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