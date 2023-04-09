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Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta jandarma komandolar, bir yandan yeni çadırlar kurarken diğer yandan da mevcut çadırların zeminine ahşap paletler yerleştiriyor.

09 Nisan 2023 Pazar 17:36
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Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Kahramanmaraş

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 300 komando, çadır kurulumu ve mevcut çadırların iyileştirilmesi çalışmalarında görev alıyor.

Afetzedelerden komandolara teşekkür

Depremzede Eshabil Saylak, deprem nedeniyle evlerinin yıkıldığını ve çadırlarda yaşamaya başladıklarını anlattı.

İlk etapta kurulan çadırlarda zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirten Saylak, "Bir müddet böyle idare ettik. Sağ olsun komandolarımız gelerek çadırlarımızı daha derli toplu hale getirdi. Memnun olduk. Kahraman komandolarımıza Kahramanmaraş halkı olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

Saylak, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Çadırlarımız sağlıklı hale getirildi. Alttan su almıyor, nemlenme ortadan kalktı. Ben de çadırda kalıyorum. İlk başlarda çadırlarımız su alıyordu. Komandolarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Erkan ise komandolara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yağmur nedeniyle zarar gören çadırların düzenlendiğini belirten Erkan, "Şu an için bir sıkıntımız, şikayetimiz yok. İmkan verdikçe devletimiz bize bakıyor. Komandolar gelip burayı kurdular. İnşallah bu zor günler de gelip geçecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KomandoDeprem
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