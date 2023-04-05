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Kimsayal madde döküldüğü iddiası üzerine Sazlıbosna Barajı çevresinde inceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Sazlıbosna Barajı çevresine dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:41
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Kimsayal madde döküldüğü iddiası üzerine Sazlıbosna Barajı çevresinde inceleme başlatıldı
İstanbul

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajının Hacımaşlı Mahallesi sınırları içindeki alana kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Denetim ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Ekiplerce alanda inceleme yapıldığını ve numuneler alındığını belirten Akgün, "Yapılan ilk inceleme neticesinde söz konusu alana dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu değerlendirilmiş ve atığın muhteviyatının tayin edilmesi amacıyla gerekli numuneler alınmıştır." bilgisini paylaştı.

Söz konusu atıkları dökenlerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki MOBESE kayıtları ve uydu görüntülerinin incelenmesine yönelik sürecin devam ettiğini bildiren Akgün, şöyle devam etti:

"Söz konusu atıkları, çevreye zarar verecek şekilde ve mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak bertaraf ettiği tespit edilecek kişilere, analiz sonuçlarıyla belirlenecek atığın muhteviyatına göre idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 'çevreyi kasten kirletmek' başlıklı 181. maddesi kapsamında adli süreç başlatılması için suç duyurusunda bulunulacaktır. Alandaki atıkların kaldırılarak Bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır. Ceza miktarı analiz sonuçlarına göre 2 milyon 458 bin lira ile 36 milyon 600 bin lira arasında olabilir."

Çevre Denetimi Daire Başkanı Akgün, 2022'de 67 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığını belirterek, çevreyi kirleten 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon lira ceza uyguladığını, 375 işletmenin de faaliyetten men edildiğini kaydetti.

Bu arada, alanda inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ekipleri de Sazlıbosna Barajı'ndan su örneği aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KimyasalBaraj
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