Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.944,38
ALTIN
1.249,90
DOLAR
19,26
STERLİN
24,17
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:41
6 Okunma
Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kilis

Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Mahalle sakinleri tepkili

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

Küçük kız, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki işlemin ardından Gina Mercimek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

Cami imamı tarafından öğle vakti kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gina Mercimek'in, 9 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti.

Ailesinin polise başvuruyla aranan küçük Gina, şüpheli H.B'nin evinin bahçesindeki su kuyusunda bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KilisKayıpkız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Luxair'in ilk uçağı su takı ile karşılandı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Luxair'in ilk uçağı su takı ile karşılandı
Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak
Depremlerin yıktığı Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi
Depremlerin yıktığı Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi
Dükkanlarını açan Maraş Çarşısı esnafı müşteri bekliyor
Dükkanlarını açan Maraş Çarşısı esnafı müşteri bekliyor
Kırıkhan'da depremzedelerin bayramı geçici konutlarda karşılaması için çalışmalar sürüyor
Kırıkhan'da depremzedelerin bayramı geçici konutlarda karşılaması için çalışmalar sürüyor
Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 zanlı yakalandı
Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 zanlı yakalandı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi