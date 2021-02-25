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Karaismailoğlu: Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırmanın alt sektörleri itibarıyla karayolu, demiryolu ve sivil havacılık alanlarında önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları tartışacağız. Ülkelerimiz arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demiryolu bağlantısı kurulması önceliğimizdir" dedi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:49
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Karaismailoğlu: Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz

İSTANBUL - Karaismailoğlu ve Bandar, Ortaköy'deki Karayolları Sosyal Tesisleri'nde görüştü. Heyetlerin katıldığı görüşme öncesi bakanlar açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaşamakta olduğumuz salgın bize gösteriyor ki, bu tür küresel krizlerin etkileri ancak, komşular arasındaki dayanışma ve işbirliği ile azaltılabilir. Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte hem kamu hem de özel sektör paydaşlarımızla, Irak'taki muhataplarımız ile bir araya gelerek, Irak halkının refahını ve yaşam kalitesini artıracak projeleri birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün Iraklı mevkidaşım ile bu bağlamda ulaştırma ilişkilerimizi etraflıca ele alacağız" dedi.


 

"BÖLGELERİMİZDEKİ ULAŞTIRMA AĞINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK SOMUT ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Karaismailoğlu, "Ulaştırmanın alt sektörleri itibarıyla karayolu, demiryolu ve sivil havacılık alanlarında önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları tartışacağız. Ülkelerimiz arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demiryolu bağlantısı kurulması önceliğimizdir. Bu çerçevede sayın mevkidaşımla görüş alışverişinde bulunacağız. Bugünkü toplantımızda sadece ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ilişkilerini değil, bölgelerimizdeki ulaştırma ağını olumlu yönde etkileyecek somut adımları birlikte belirleyeceğiz.  Konuk bakanımız, ziyareti vesilesiyle ülkemizin mega projelerinden bazılarında da  saha ziyaretlerinde bulunacaktır. Toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor, sayın bakan ve değerli heyetine sağlıklı günler dileyerek, sözü mevkidaşıma bırakıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca konuk Bakan Nasser Bandar'ın ülkedeki mega prestij projelerinden Avrasya Tüneli, Marmaray ve Çanakkale Köprüsüne de saha ziyaretlerinde bulunacaklarını kaydetti.


 

"DEMİRYOLU ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bandar ise "Demiryolu, havayolu alanlarında önemli çalışmalar yapacağız. Demiryolu çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. En kısa zamanda iki ülke arasında transit yolu açılması da en büyük temennimizö diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluIrak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar
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