Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi

ANKARA - FNSS Savunma Sistemleri'nin Gölbaşı tesislerinde düzenlenen 'Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne Demir’in yanı sıra Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ve çok sayıda davetli yer aldı. İsmail Demir, Başkanlıklarının kurulduğu dönemdeki en büyük hedeflerinden birinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın zırhlı muharebe aracı ihtiyacının ortak üretim yolu ile karşılanması olduğu belirterek, "Bu süreçte, mayına karşı kısmi korumalı aracımız Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı araçlarımız Ejder Yalçın, Vuran ve Kobra, Fırtına obüslerimiz, seyyar yüzücü hücum köprümüz Samur, zırhlı istihkam makinemiz Kunduz, taktik tekerlekli araçlarımız, akaryakıt tankerlerimiz, tank taşıyıcı araçlarımız, gizli zırhlı araç ve midibüslerimiz gibi birçok aracımızı gittikçe yükselen yerlilik oranları ile tasarladık geliştirdik, ürettik ve TSK envanterine kazandırdık" diye konuştu.

'KENDİ TANKLARIMIZI KULLANDIK'

Leopard 1 tankının atış kontrol sisteminin yerlileştirildiğini ifade eden Savunma Sanayii Başkanı Demir, "M60 tanklarımızın modernizasyonunu gerçekleştirdik. Altay ana muharebe tankımızın prototip geliştirme ve kalifikasyon faaliyetlerini tamamladık, seri üretim dönemine geçiş yaptık. Başkanlığımız projelerinin yanı sıra devletimiz ve özel sektörümüzün girişimleri ile gerçekleştirilen zırhlı personel taşıyıcı, 6x6, 8x8 ve hafif tank gibi araçların ihracatları ise geldiğimiz noktayı gösteren en önemli işaretlerden biridir. İşte son 15 yılda gerçekleştirdiklerimiz sayesinde bugün, hiçbir yurt dışı kaynağa ihtiyaç duymadan, Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı gibi terör örgütlerini çökertmeye yönelik faaliyetleri kendi imkânlarımızla gerçekleştirebildik" dedi.

Demir, yakın bir zamanda yerli zırh çeliği üretmek için çalışmalara başlanacağına vurgu yaparak, "Son günlerde araçlarımızı yerli zırh çeliği ile üretebilme anlamında özel sektörümüzün kıymetli girişimleri ile büyük yol kat ettik ve yakın zamanda araçlarımızı yerli zırh çeliği ile üretebileceğiz. Bunun yanında araçlarımızın kalbi olan motor ve transmisyon geliştirme projelerimiz, modernizasyon projelerimiz ve yeni nesil araç projelerimiz de kararlı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

'KAPLAN VE PARS'IN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars'ı TSK envanterine teslim etmenin gururunu yaşadığını belirten Demir "Bugün ise burada, bu yoğun çabamızın bir meyvesi olan KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS’ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından araç anahtarı ve maketi sunuldu. Ardından FNSS ile Aselsan arasında özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi görev donanımları tedariki alt yüklenici sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında özel maksatlı taktik tekerleklik zırhlı araçlar projesi yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzalandı.