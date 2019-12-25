Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113435
ALTIN
286.105
DOLAR
5.9381
STERLİN
7.6932
EURO
6.5910
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj...
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan proje kapsamında geliştirilen Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine törenle teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kaplan ve Pars araçlarımızı TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" dedi.

Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan proje kapsamında geliştirilen Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine törenle teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kaplan ve Pars araçlarımızı TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" dedi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:06
10 Okunma
Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi

ANKARA - FNSS Savunma Sistemleri'nin Gölbaşı tesislerinde düzenlenen 'Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne Demir’in yanı sıra Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ve çok sayıda davetli yer aldı. İsmail Demir, Başkanlıklarının kurulduğu dönemdeki en büyük hedeflerinden birinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın zırhlı muharebe aracı ihtiyacının ortak üretim yolu ile karşılanması olduğu belirterek, "Bu süreçte, mayına karşı kısmi korumalı aracımız Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı araçlarımız Ejder Yalçın, Vuran ve Kobra, Fırtına obüslerimiz, seyyar yüzücü hücum köprümüz Samur, zırhlı istihkam makinemiz Kunduz, taktik tekerlekli araçlarımız, akaryakıt tankerlerimiz, tank taşıyıcı araçlarımız, gizli zırhlı araç ve midibüslerimiz gibi birçok aracımızı gittikçe yükselen yerlilik oranları ile tasarladık geliştirdik, ürettik ve TSK envanterine kazandırdık" diye konuştu.

'KENDİ TANKLARIMIZI KULLANDIK'

Leopard 1 tankının atış kontrol sisteminin yerlileştirildiğini ifade eden Savunma Sanayii Başkanı Demir, "M60 tanklarımızın modernizasyonunu gerçekleştirdik. Altay ana muharebe tankımızın prototip geliştirme ve kalifikasyon faaliyetlerini tamamladık, seri üretim dönemine geçiş yaptık. Başkanlığımız projelerinin yanı sıra devletimiz ve özel sektörümüzün girişimleri ile gerçekleştirilen zırhlı personel taşıyıcı, 6x6, 8x8 ve hafif tank gibi araçların ihracatları ise geldiğimiz noktayı gösteren en önemli işaretlerden biridir. İşte son 15 yılda gerçekleştirdiklerimiz sayesinde bugün, hiçbir yurt dışı kaynağa ihtiyaç duymadan, Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı gibi terör örgütlerini çökertmeye yönelik faaliyetleri kendi imkânlarımızla gerçekleştirebildik" dedi.

Demir, yakın bir zamanda yerli zırh çeliği üretmek için çalışmalara başlanacağına vurgu yaparak, "Son günlerde araçlarımızı yerli zırh çeliği ile üretebilme anlamında özel sektörümüzün  kıymetli girişimleri ile büyük yol kat ettik ve yakın zamanda araçlarımızı yerli zırh çeliği ile üretebileceğiz. Bunun yanında araçlarımızın kalbi olan motor ve transmisyon geliştirme projelerimiz, modernizasyon projelerimiz ve yeni nesil araç projelerimiz de kararlı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

'KAPLAN VE PARS'IN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars'ı TSK envanterine teslim etmenin gururunu yaşadığını belirten Demir "Bugün ise burada, bu yoğun çabamızın bir meyvesi olan KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS’ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından araç anahtarı ve maketi sunuldu. Ardından FNSS ile Aselsan arasında özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi görev donanımları tedariki alt yüklenici sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında özel maksatlı taktik tekerleklik zırhlı araçlar projesi yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii BaşkanlığıKaplan Ve ParsTSKya Teslim Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor
Bakan Akar: Arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor
Libya’nın hükümet lideri Fayiz el Serraç Türk ve Manisalı!
Libya’nın hükümet lideri Fayiz el Serraç Türk ve Manisalı!
Adalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklaması
Adalar Belediye Başkanı Gül'den ruam açıklaması
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor
'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı
MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans