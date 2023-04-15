Kapadokya'da ilk kez üst ölçekli master planları hazırlanıyor

İstanbul

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda yer alan Nevşehir ili bölümünde Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, AA muhabirine, 2019'da kurulan Başkanlığın çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

İnceciköz, Alan Başkanlığının merkezi idarelere bağlanarak, koruma, tanıtma ve projelendirme yetkilerine sahip olduğunu söyledi.

Kurum olarak turizm sektörü başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan tarım, sanayi, depolama noktasında sektörlerin taleplerini eski dönemlere göre çok daha kısa sürede sonuçlandırdıklarını belirten İnceciköz, "Biz ilk defa bugüne kadar bölgede yapılmamış olan üst ölçekli master planlarını hazırlıyoruz. Bu Kapadokya Üniversitemizle birlikte hazırlanıyor. Bu işin arkasında çok ciddi bir bilim ekibi var ve planlarımız sonuçlanmak üzere. Bu üst ölçek planlamalar bittikten sonra önümüzdeki 25 yıl boyunca bölgenin başta turizm olmak üzere nasıl gelişeceği, ihtiyaçların nasıl karşılanacağı noktasında ana tanımlamalar olacak." dedi.

Birol İnceciköz, bu süreçte Kapadokya bölgesine yatırımların arttığına dikkati çekerek, "Üst ölçek planlamalarla kurallara uygun, doğayı koruyan, var olan sektörleri de geliştiren bir sürece giriyor Kapadokya." ifadesini kullandı.

Kapadokya'nın 12 ay boyunca turizmin yapıldığı nadir destinasyonlardan biri olduğunun altını çizen İnceciköz, şöyle devam etti:

"Bu 12 ay turizmi biz başkanlık olarak destekliyoruz. Bakanlığımızın vizyonu sayesinde, Turizm Geliştirme Ajansının özellikle yurt içi ve dışında yapmış olduğu tanıtımlar bölgedeki turizm çeşitliliğini arttırmış durumda. Önceden Rusya, Uzak Doğu ve Avrupalı turist gelirken, bu yıl Güney Amerikalılar eklendi. Bu çeşitliliğin artması için Turizm Geliştirme Ajansımızla beraber ortak çalışmalar yürüteceğiz. Bu işte tanıtım çok önemli. Bakanımızın (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) tanıtımla ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gece gündüz çalışarak hedefleri tutturmaya çalışıyoruz. Kapadokya olarak Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefe de lokomotif olmak istiyoruz. Yani 2019 verisinin üzerine çıkarak 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

"Ürün çeşitliliği arttıkça Kapadokya'da gecelik konaklamada artmış olacak"

İnceciköz, Nevşehir Valiliği ile birlikte Kapadokya'da akşam aydınlatmaları yapmayı planladıklarını da aktararak, "Bunu projelendirdik. Yakında çalışmalara başlayacağız. Artık bölgeye gelen turistler, gündüz Kapadokya'yı gezebildiği gibi akşam da vadilerimizi gezebilecekler." diye konuştu.

Göreme Açık Hava Müzesi'nde de büyük bir çalışma başlattıklarını söyleyen İnceciköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz orada manipüle edilen bir yol çalışması vardı. Bu yol aslında bölgeyi kurtarmak amacıyla yapılan bir yoldu. Biz eski yolu kapattık. Şimdi o eski yolun da içinde olduğu eski alan sınırının yaklaşık 10 katı büyüklükteki bir alanda bir genel düzenleme yapıyoruz. Burayı bir arkeopark haline getiriyoruz. Yani ürün çeşitliliği arttıkça Kapadokya'da gecelik konaklamada artmış olacak. Biz özellikle Kapadokya turizminin zayıf olduğu dönemler ve akşam etkinlikleri noktasında ihtiyaçları tespit ettik. Bunları da gidermek üzere çeşitli projeler üretiyoruz. Yıl bitmeden projelerin hayata geçtiğini göreceksiniz."