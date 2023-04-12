Kahramanmaraş'ta esnaf için planlanan 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı

Kahramanmaraş

İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin hemen ardından başladıkları çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların sosyal ve ticari hayatının devam edebilmesi için de geçici çarşı alanları oluşturduklarını belirten Varol, "Şu ana kadar 2 bin 700 dükkandan oluşan çarşılar planlandı. Bunun 1350'si Kahramanmaraş'ta şu an faal durumda. Özellikle şehrin zaten sosyal ve ekonomik olarak kalbini oluşturan alanlarda planlama yapıyoruz." dedi.

Varol, önce altyapıyı oluşturup bazı yerlerde prefabrik bazı yerlerde de konteyner şeklinde çarşılar kurduklarını vurgulayarak, "Bunları, o bölgede daha önce faaliyet gösterenler öncelikli olmak üzere, fazla sayı olursa da kurayla esnaflarımıza veriyoruz. Bu, şehrin hafızasını da yitirmesini engelleyecek bir husus. Şehrin kalbi, göbeği dediğimiz o bölgedeki ticari hayatı canlı tutmak zorundayız." diye konuştu.

Depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Egemenlik Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda kasaptan bakkala, lokantadan terziye, berberden elektronik eşya tamircisine kadar çeşitli alanlardaki esnaf iş yerlerinde hizmet veriyor.

"Bu bizim işimiz, ekmek teknemiz, çalışacağız, çabalayacağız"

Şehir merkezindeki bebek ve çocuk giyim mağazası yıkılan Fatma Korkmaz da bir süredir faaliyetlerini "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda sürdürüyor.

Deprem nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, yıkılan dükkanından hiçbir şey kurtaramadığını söyledi.

Korkmaz, şehri terk etmek istemediğini, bu nedenle de depremin ilk günlerinde bir süre arabada kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"O zamanlar çok kötüydü. Çaresizlik gerçekten çok zor bir şey. Sonra düşündük, bekledik, 'Sabır, Allah'tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah' dedik. Sonra sağ olsunlar Kocaeli Valimiz, çok teşekkür ederiz bu çarşıyı yaptı. Geri buraya geldik. Bu şekilde ürünlerimizi aldık tekrardan. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz, ekmek teknemiz, çalışacağız, çabalayacağız. Şu süreçte sadece sabır. Tek dileğimiz de giden arkadaşlarımızın, eş, dost, akrabanın geri dönmesi. Gelmeleri lazım çünkü bu şehrin tekrardan ayağa kalkması lazım."

Fatma Korkmaz, bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, özellikle toptancı firmaların ücret almadan kendilerine ürün tedarik ettiğini sözlerine ekledi.