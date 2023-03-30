Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlık ve kanallarda da tahribat oluşturdu. Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nin hemen arkasında bulunan dağdan kopan devasa kayalar, suyu tarım arazilerine taşıyan beton kanallara zarar verdi. Çeşitli noktalarından darbe alarak parçalanan 500 metre uzunluğundaki kanal, kullanılmaz hale geldi.

Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, AA muhabirine, depremde köylerinin her açıdan zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede yoğun şekilde tarımsal faaliyet yapıldığını ifade eden Levent, "Mahallemizde pancar, silajlık ve tanelik mısır, nohut, buğday, arpa, fasulye başta olmak üzere her şey ekiyorduk. Sulu olan arazilerimiz oldukça verimliydi. Kanallar, mahallemizin arazileri ile Göksun ilçe merkezimizde ve Kireç Mahallemizde 3 bin dekar arazinin sulanmasını sağlıyordu." diye konuştu.

Köyde çok sayıda evin yıkıldığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Depremde köyümüz büyük hasar aldı. Köyümüz dağların hemen alt kısmında bulunuyor. Dağdan kopan parçalar, sulama kanallarımıza zarar verdi. Arazim sulanıyordu, dağdan gelen kayalardan dolayı sulama kanallarımız hasar gördü. Bu yüzden arazimiz sulanmayacak, üretimimiz zorlaşacak. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz."

Bölge açısından sulu tarımın çok önemli olduğunu anlatan Levent, "Devlet büyüklerimizden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Üretim yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Çiftçiliğimizin devamı için bir an önce kanalımızın yapılıp sularımızın verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.