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Kahramanmaraş'ta cami bahçesine kurulan aşeviyle 3 bin depremzedeye yemek ikramı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ağrı'dan gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gelen 4 aşçı, yıkılan caminin bahçesinde kurulan aşevinde her gün 3 bin depremzede için yemek hazırlıyor.

31 Mart 2023 Cuma 11:29
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Kahramanmaraş'ta cami bahçesine kurulan aşeviyle 3 bin depremzedeye yemek ikramı

Kahramanmaraş

Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karaziyaret Mahallesi'nde birçok ev yıkıldı.

Yıkılan Şehit Cengiz Camisi'nin imamı Ömer Kavak, depremin ardından mahalle sakinlerinin yemek ihtiyacının karşılanması için aşevi kurmaya karar verdi.

Kavak, depremlerin ardından kente gelen Gönül Elçileri Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilcisi Sinan Özmüş ile birlikte caminin bahçesindeki çok amaçlı salonu aşevine dönüştürdü.

Özmüş'le birlikte Ağrı'dan gelen 4 aşçı, cami bahçesindeki aşevinde hayırseverlerin desteğiyle günlük 3 bin kişilik yemek hazırlıyor.

Kavak, AA muhabirine, yemek hizmeti sunabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Depremin üçüncü gününden itibaren aşevinde yemek çıkarıldığını ifade eden Kavak, "Depremden sonra en çok aşevine ihtiyaç olacağını düşündük. Ağrı'dan kardeşlerimiz geldi bizlere destek sundular. Camimizin bahçesinde çocuklarımızı okutmak için kullandığımız kurs binamızı aşevine dönüştürdük ve yemek yapacak sistemi buraya kurduk. İlk etapta sabahları çorba verdik. Akşamları da 2 çeşit yemek çıkarttık." diye konuştu.

Kavak, ellerinden geldiğince ihtiyaçları karşılamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Ramazanla birlikte aşevinde iftar ve sahur yemekleri hazırlamaya başladıklarını anlatan Kavak, "Şu an 3 bin kişi bu aşevinde yapılan yemeklerden faydalanıyor. Elimizden geldiği kadarıyla mahallemizdeki depremzede vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Burada yemek yapan ustalar, çalışanlar hepsi gönüllü. Herkes Allah rızası için çalışıyor." dedi.

Özmüş, depremin üçüncü gününden sonra Kahramanmaraş'a geldiğini dile getirdi.

Kente yardım tırı getirdikten sonra geriye dönmediklerini belirten Özmüş, "Burada hocamızla iletişime geçerek caminin bahçesine aşevini kurduk. O günden bu yana burada ustalarımızla yemek çıkartıyoruz. Allah razı olsun herkes yardım etmeye çalışıyor. Allah herkesin yardımını kabul etsin. Yemeklerin yanı sıra vatandaşlara sahur için de ürünler dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşçı İsa Güzel de depremden sonra afetzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAşeviDepremzede
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